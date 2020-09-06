列為歐盟（EU）官方正式統計的《2020 歐盟-台灣雙邊關係概況》，歐盟駐台單位歐洲經貿辦事處最新發表，其中，加總歐盟27國的對台直接投資，2019年底存量達450億美元，佔所有外資投資的四分之一，歐盟持續多年作為台灣最大外國投資者。

就貿易往來看，台灣繼續維持歐盟全球第15大貿易夥伴，並躍升為亞洲排名第五；歐盟則為台灣第4大貿易夥伴，雙邊貿易總額成長近一成，達到505億歐元。然而，這些統計數據受到台歐之間存在許多轉口貿易行為，一直受到外界質疑。

為促成台歐經貿往來更為紮實，歐洲經濟辦事處處長高哲夫，經濟部部長王美花及外交部部長吳釗燮近日聯名向台灣企業發出邀請函，邀請台灣企業前往歐盟投資，佈局歐洲市場，並將於9月22日於台北舉辦2020投資歐盟論壇活動。

歐洲經濟辦事處表示，這次活動是歐盟今年在台灣舉辦最大規模的活動。在台灣設立事處的15個歐盟會員國，將全員到齊。高哲夫表示，歐盟是一個擁有4.5億消費者的市場，擁有世界上最先進的技術，並在多個尖端領域擁有最好的人才庫，台灣企業連結歐盟，等於鏈接未來世界。

高哲夫並指出，在後疫情時代，全球產業面臨重組，供應鏈也面臨必須更接近在地市場的挑戰，前往歐盟投資佈局，絕對是台灣企業佈局全球和技術升級不可或缺的一步。

(工商 )