李一花化身毒辣的惡婆婆，強壓「殺人犯」罪名在媳婦頭上。（friDay影音提供）

「復仇劇女王」李幼梨搭擋「國民老公」延政勳主演新劇《謊言的謊言》近日開播，再度推出狗血復仇戲碼。李幼梨劇中飾演財閥媳婦「池恩秀」，一夜之間被冤枉變成謀殺丈夫的殺人犯，無辜入獄，並在獄中生下女兒；《請回答1988》裡溫暖慈愛的「德善媽媽」李一花，這次在劇中大轉性，化身毒辣的惡婆婆，因為自己的兒子身亡，也見不得媳婦好過，誓言毀掉李幼梨的人生，更狠心遺棄孫女，拆散李幼梨母女兩人。

李幼梨自演出話題夯劇《黃色復仇草》後，「復仇劇女王」形象深植人心，這次再度回歸觀眾最愛的復仇懸疑劇。她表示：「由於前一部作品《春天來了，春天》是喜劇，角色很明朗，想在下一部作品中扮演黑暗角色時，就收到了《謊言的謊言》劇本，池恩秀所處的情況非常極端、非常灰暗，雖然有壓力，但是最後決定挑戰演出。」

本來就很苗條的李幼梨，為了詮釋角色入獄服刑的憔悴模樣，硬是再減重了4公斤，苦情又瘦弱的模樣令人同情，並一步一步踏上蛻變復仇之路。韓劇《謊言的謊言》每週六日在friDay影音全網首播。

(中時 )