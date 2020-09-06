歐力士隊與樂天金鷲交手，張奕擔任先發投手，不過首局遇上亂流，耗費35球，最後4局失3分，因用球數近百先退場，無緣勝投。此戰歐力士打線爆發，樂天投手宋家豪中繼1局挨轟失3分，正巧今日是他28歲生日，最後歐力士以9比6贏球。

張奕首局遇上亂流，發生暴投、捕手暴傳、隊友接球瑕疵等狀況，單局用了35球才結束，被敲3安就失掉3分。張奕接下來回穩沒再失分，隊友也給火力支援，3局上半歐力士打線難得爆發，單局攻10人次、灌進6分逆轉，不過可惜張奕因4局投完就用97球，教練團沒讓他丟第5局，無法取得勝投資格。

此戰樂天先發投手提前退場，採用投手車輪戰，台灣投手宋家豪於8局上半中繼，連被敲2安之後，又被吉田正尚敲出3分全壘打，是他單場第2轟，歐力士將領先擴大到9比4，吉田是目前洋聯打擊王，此戰3安猛打賞之外，還貢獻5分打點，打擊率3成79。

上一次歐力士單場得9分以上，是7月21、22，分別以10比3、11比7贏球，對手剛好也是樂天金鷲，當時一度取得4連勝。張奕前3場先發援護率都不高，今日隊友打線爆發，但可惜用球數過多先退場，主投4局被敲5安、失4分有2分自責，另有4次三振、3保送，自責分率3.74；而宋家豪中繼1局，被敲3安含1轟，失3分，自責分率升到6.26。

(中時 )