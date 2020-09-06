2020高雄電影節今（6日）公布最新一波片單，過去曾作為影展常設單元的「人民力量」專題，適逢影展20周年重磅回歸。該單元選映多部標榜「人權與自由」觀點，從各國歷史反思台灣社會發展的精彩作品，包括邀請演員與潛在性罪犯視訊對話引發輿論和爭議的《我12歲，你介意嗎？》及前進車臣營救同志逃離種族迫害現場的《沒有彩虹的國度》。

在各國影展首映後旋即引起極大爭議的《我12歲，你介意嗎？》（Caught in the Net）邀請三位童顏演員化身12歲少女，在工作人員搭設的佈景中與陌生網友視訊，電影真實記錄下這些陌生人對少女傳送色情圖片、言語騷擾，甚至進行變態性邀約的經過，凸顯兒少族群在網路世代下無處不在的性剝削。電影拍攝過程除了讓演員留下心理創傷，上映後更引發群眾不安，警方並與劇組聯繫，揪出超過兩千名潛在性犯罪者，掀起紀錄片拍攝倫理爭議。

曾以《瘟疫求生指南》提名奧斯卡的大衛法蘭斯（David FRANCE），長期關注酷兒議題，今年推出新作《沒有彩虹的國度》（Welcome to Chechnya），以極簡編制深入車臣共和國，近距離記錄當地同性戀者在遭受迫害的遭遇下，一群人權團體暗中運作營救行動，幫助受害者逃離煉獄家鄉的過程，情節怵目驚心，電影在今年日舞影展、柏林影展接連獲獎，更在美國影評「爛番茄」網站獲得影評100％滿分評價及IMDb電影網8.7高分推薦，堪稱年度必看酷兒電影。

「人民力量」單元片單還包括1970年代英國用龐克樂改變社會的《白色暴動》；重新剪輯歷史畫面評價獨裁領袖的《歡迎光臨史達林葬禮》等長片。除此之外，高雄電影節並將在台首映多部記錄香港反送中運動的短片組成「時代香港短片輯」，聲援在大海另一側爭取民主自由的人民。2020高雄電影節將於10月16日至11月1日，在高雄市電影館、MLD影城和高雄市立圖書館總館舉行。

(中時 )