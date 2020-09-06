2022台北市長選舉國民黨內 羅智強和蔣萬安最新民調結果

ETtoday新聞雲提供

2022台北市長選舉，各政黨如何佈局引發外界關注。國民黨革實院院長羅智強已表態參選，立委蔣萬安則表示現階段仍以立院為重，但最新民調顯示，蔣萬安在黨內的支持度大幅領先羅智強。對此，資深媒體人陳東豪分析，蔣萬安應該會很開心，因為他的民調領先羅智強。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市民較傾向蔣萬安參選台北市長，支持度有42.5%，羅智強的支持度則為12.5%，而都不支持的有25.7%，另外19.3%表示不知道（沒意見）。

同時，這份民調也指出，若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人對決，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的支持度39.1％。但如果黃珊珊代表台灣民眾黨以及時代力量的黃國昌加入戰局，蔣萬安和陳時中的支持度都會減少，且支持度差距會拉近至2.3％，在誤差範圍之內，戰況陷入膠著。

對此，陳東豪今(6日)在臉書上表示，「蔣萬安會很開心，甩開羅了。」

網友們也留言回應，「國民黨找羅出來選市長，民進黨派王世堅，民眾黨推蔡碧如，剛好演三國」、「我的觀察是蔣萬安個人光環到現在已經比2018退卻不少，他缺乏著一點什麼什麼」、「台北市是走向蔣萬安，陳時中，黃珊珊三強競逐之局了嗎？」

(中時新聞網)