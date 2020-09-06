2名廖姓酒客4日凌晨步出金錢豹汶南店，遭惡煞強押上車，帶往南投山區一處民宅內痛毆、凌虐，釀1慘死1重傷的重大刑案。警方指出，這家酒店共35間包廂，小姐以素質、顏質均高著稱；中部地區酒國圈頗負盛名，入夜後吸引政商名流雲集，其中以商務人士為主要客源。

金錢豹汶南店幹部說，該店的SOP流程，不管客人是在店內打架或在店外衍生爭執鬥毆等，第一時間一定會通報轄區第四分局處理；2名廖姓酒客並非是該店的熟客，當時步出酒店時亦無異狀即搭車離去，可能是被認識的人載往他處，雙方因故起爭執，將全力配合警方的調查。

轄區警方表示，金錢豹汶南店附近有家自助式KTV，因日前常發生酒客互嗆打架，警方將其被列為治安顧慮場所；該酒店傳出酒客遭人強押上車，並發生遭痛毆釀成1死、1重傷，警方將列入重點看管，避免再發生影響社會治安的情事發生。

中市警局刑大偵四隊指出，該隊佐警於5日晚上22時許，接獲黃嫌以電話報案，說他於4日凌晨從中市南屯區與2位廖姓男子，一同前往南投縣水里鄉水里路一處民宅協商債務，造成其中一位廖男傷重致死，並由共犯羅姓、陳姓載送另名廖姓男子到台中榮民總醫院救治。

警方指出，本案係因28歲的黃姓主嫌，與死者廖姓男子因投資糾紛心生嫌隙在先，4日凌晨黃嫌得知廖姓死者和友人在市區聚餐飲酒，遂與友人前往該地請死者一同驅車前往南投縣水里鄉水里路某處民宅進行談判協商。

雙方疑因協商不成爆發衝突，衝突過程中，造成廖姓男子被黃嫌等人以棍棒毆打重傷致死，另友人廖男亦全身多處毆傷；在場還有徐姓、吳姓、羅姓、陳姓等4名共犯。

偵四隊強調，該大隊員警因案情緊急，迅即通知發地集集分局前往查處，復派員至榮總帶回相關嫌疑人製作調查筆錄，並於6日將人犯解交南投縣政府警察局集集分局接續偵辦。

(中時 )