20200906中天新聞 富商女控靈媒詐欺！ 5個月損失3700萬

台中一名張姓富家千金，因父親早年從事營造業與房地產事業，累積家財萬貫。而年近60歲的張女在去年3月間透過朋友認識一位靈媒戴姓女子，戴女聲稱自己是玉皇大帝的姊姊，自封「皇姊」，因誤信戴女說詞，短短5個月貢獻超過3700萬。她擲筊請示玉皇大帝才清醒，直呼：「我好傻」，急報警以防再有其他民眾受騙。

據了解，張女指控，戴女曾說自己前世掉入水溝，當過「水溝神」，這輩子更是地母化身，與瑤池金母緣分不淺。張女多次被戴女所言謊騙，誤信，多次購買信物，例如：木器、鐘乳石、水晶洞、木屐鑰匙圈、金爐、大茶壺等，數量超過上百件。

甚至還自稱自己能觀三世因果，是玉皇大帝的姊姊，名片更印上「國際靈媒」等語。誇張行徑不只如此，戴女還對張女說：「國父孫中山6年後會轉世當她的孫子」，但須要用「錢」跟天公「打能量」，前後用神明的名義向張女借款近1600萬元。

面對指控，戴女則以「信者恆信」反擊，還說：「不信的話，可以不奉獻」，主張自己並為逼迫張女貢獻金錢，全是她主動的。而張女因信仰戴女期間花費過大，漸覺戴女言詞誇張且不實，擲筊請示玉皇大帝才驚醒，氣得立刻報警求助，更大呼：「我好傻，不希望再有人跟我一樣。」

(中時新聞網)