台中市石岡區生產的綠色義大利葡萄，帶有獨特麝香氣味，雖然石岡是全台最大產地，但由於結果率高致疏果需耗費相當人力，目前種植的農友愈來愈少，面積也不到3公頃，令許多情有獨鍾的饕客大嘆「有錢也買不到」。

石岡區農會總幹事張東海指出，早期石岡種植義大利葡萄面積廣達80公頃，現在僅約30公頃，義大利葡萄種植面積更不到3公頃。但石岡目前還是全國種植義大利葡萄最大產地，鄰近的東勢區也還有2戶在種植。

張東海說，義大利葡萄種植產業正在逐漸消失中！由於義大利葡萄結果率高，必需經常疏果，工時是巨峰葡萄的3倍，十分耗時，因台灣農村目前普遍缺工，農友不得已只好改種其他作物。

張東海表示，義大利葡萄屬高經濟作物，主要產期在8月，最大特色就是皮囊含有麝香味，風味十分獨特，因皮不好剝，一般不剝皮直接整顆食用，以往一年有兩收，但隨著農民逐漸老化，目前一年僅有一收，國產義大利葡萄愈來愈少，農友多採直銷方式，每公斤售價大約200元。

(中時 )