詹朴巧妙於盒身、小卡與提袋穿插鈕扣、縫紉車線，以及緹花布常見的條紋、圓點、斜紋等呼應服裝設計元素。（誠品行旅提供）

日月千禧首度與糕點老舖「一之鄉」攜手獻出「禧鄉逢」月餅禮盒。（台中日月千禧酒店提供）

台北Ｗ飯店中秋禮盒包裝以以90年代復古、詼諧幽默、音樂為題，打造復古卡帶收音機的外觀。（台北Ｗ飯店提供）

台北W飯店月餅「茉莉香草蜜柚」口味延續「Detox Marteani」迷人的茉莉茶香與柚子香氣，拌入柑橘香氣的白蘭地，茶酥清香不膩。（台北Ｗ飯店提供）

秋節將至，多家星級飯店推出高顏值的月餅禮盒，無論禮盒外觀、月餅口味都別出心裁，外盒攜手知名服裝設計師品牌、與其他知名糕餅品牌跨界聯名、主打文青復古風，已成今年中秋禮盒的主流趨勢。像誠品行旅限量推出的「食光選集｜看月亮的兔子」中秋禮盒，攜手知名時裝設計師詹朴聯名打造「書本裝幀」盒身，設計融入恐龍、太空飛船、月亮、雲朵、星空等奇幻童話的元素；而台中日月千禧酒店攜手一之鄉推出「禧鄉逢」月餅禮盒，外盒以手繪月亮、玉兔展現童趣插畫；台北W飯店推出限定「MOOSIC樂餅禮盒」，以收音機造型及隨身攜帶的復古卡帶藍牙音響為外盒設計；幾款超chill文青風的中秋禮盒讓人想收藏。

誠品行旅推出「食光選集｜看月亮的兔子」中秋禮盒，首度與旅英時裝設計師詹朴聯名打造禮盒，以誠品獨有「書本裝幀」外盒，自小喜愛恐龍的他將其剪影藏入雲朵裡，象徵時光流逝與奇幻旅程，探出雲層的金色月球則轉為「織章」，以艱難的拼接手法讓月球與雲朵間的圖騰無縫接軌，童趣中帶有深度，值得包裝控收藏，共3款口味的月餅，以廣式餅皮融入台灣好食材—新竹北埔擂茶、嘉義竹崎桂圓、雲林黑蒜入餡，每盒6入售價1260元。

日月千禧首度與糕點老舖「一之鄉」攜手獻出「禧鄉逢」月餅禮盒，外盒設計主色調採粉紅色，以手繪月亮、玉兔展現童趣插畫，散發繽紛歡愉的佳節氣氛。月餅由一之鄉為日月千禧設計的獨家口味桃山蜂蜜香柚、廣式奶皇流芯、廣式金絲棗泥桂圓、廣式香菇牛肉4款（每款各1入），並搭配一之鄉的黑芝麻蜂蜜蛋糕1盒5片裝，及千禧精選高山烏龍茶包5包，每盒售價1320元。

台北W飯店推出2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，結合「音樂」與品牌代表性酒吧WOOBAR的「調飲文化」，打造以酒入餡的特色月餅，外盒設計以收音機造型及隨身攜帶的復古卡帶藍牙音響為主軸，共3款調酒風味月餅—杏桃蘭姆巧克力、茉莉香草蜜柚及亞麻籽蘭姆鳳梨（共6入），內附限量W復古卡帶藍牙音響乙個，每盒6入售價1080元。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒

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