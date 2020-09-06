日本向美國告知，原本的「陸基神盾雷達系統」(Aegis Ashore)，可能採用替代方案，安裝在船隻上，但這並不是神盾軍艦，而是採用較廉價的專用艦，這是因為2處陸地部署的預定地，都遭到居民的反對與徵地的困難。

共同社報導，周六，消息人士表示，日本已經告訴美國，陸基神盾計畫將會取消，但是2套系統會持續引進，將安裝在專用的艦艇上，不過，它並不是金剛級、愛宕級那種功能強大的神盾驅逐艦，而是只負責對空預警，偵察彈道飛彈的任務，所以造艦價格理論上會比較便宜。

日本海上自衛隊的足柄號神盾艦。日本並不打算將陸基神盾的資材用來做成另一艘神艦艦，而是做成專門的雷達預警艦。(圖/JMSDF)

陸基神盾的計畫是首相安倍晉三所推動的，主要是應對來自北韓的彈道飛彈威脅。3年前，美國提供「薩德」(THAAD)與「陸基神盾」兩種供日本挑選，而安倍選擇陸基神盾。當時安倍計畫在本州島西北方的秋田市，與本州島最西南方的山口縣，尋覓合適地點部署陸基神盾，然而該計畫卻遇到重重困難，比如可直接取得的土地的自衛隊基地，卻受到山脈遮擋無法使神盾雷達發揮最好性能，至於適合安排的地點，徵地又不順利，當地居民泰半反對，直到2019年仍未確定地址。

隨著安倍晉三因健康理由離職，他應該會在卸任前將神盾雷達的決策做個了斷，也就是把陸基神盾安裝在船隻上，如此一來，就沒有徵地問題。

日本政府曾經權衡其他選擇，例如建立一種大型海上平台來容納神盾雷達，但是海上平台仍需要當地同意，而船隻反而不受限制。

之所以日本不增加神盾艦的數量，是因為神盾艦的所需人力太多，而且神盾艦的成本與後續維持費用也很昂貴。

(中時新聞網)