印尼雅加達東部公共秩序局（Satpol PP）宣布，將停止實施引發爭議的違反防疫規定懲罰措施--也就是強迫未在公共場所配戴口罩的民眾，躺入未蓋棺蓋的棺材中，從1數到100，以「感受死亡的威脅」。

日前，在雅加達東部Pasar Rebo地區的Kalisari，多名官員發現未在公共場所配戴口罩的數名民眾，並強迫他們躺在空棺中數分鐘，作為懲罰。

Pasar Rebo區長解釋，這是因為部分違反防疫規的民眾無法支付25萬印尼盾（約台幣500元）的罰款，或自稱「沒時間」參加60分鐘社區服務，因此自願選擇這種懲罰方式。

事件曝光後，雅加達東部公共秩序局局長諾維安（Budhy Novian）表示，這種懲罰方式不符合地方法規，「根據州府第79/2020號條例，針對在公共場所未佩戴口罩的居民，懲罰方式是就罰款和社區服務」。

諾維安說：「我譴責了（用假棺材作為懲罰方式的人員），並要求他們根據現行法規對違法者進行處罰」，希望罰款和社區服務可以讓民眾遵守遏制COVID-19傳播的衛生規定。

(中時 )