路透昨（5日）報導，由於懷疑大陸晶片製造龍頭中芯國際跟解放軍有關，川普政府考慮將其列入貿易黑名單。對此，中芯國際發聲明否認，稱與大陸軍方毫無關係，對於任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞。

中芯發聲明指出，中芯國際作為在香港證券交易所及中國大陸A股上市的國際化運營的集成電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。

聲明強調，中芯國際客戶遍及美國、歐洲及中國大陸等世界各地，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與大陸軍方毫無關係；2016年之前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」（Validated End-User），並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。

中芯還提到，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，公司對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

路透引述五角大廈發言人指出，美國國防部正與其他政府機構研究，是否決定將中芯列入貿易制裁黑名單，一旦被列入名單內，美國供應商必須申請特別許可證，才能向中芯供貨。

華府官員並未透露制裁中芯的原因，但據了解，中芯與大陸解放軍之間的關係引發外界質疑。8月下旬，美方已將24家大陸企業列入黑名單，包括中國交通建設多家子公司、中國電子科技集團旗下的研究所、北京環佳通信等，原因是這些企業協助解放軍在南海進行基建與軍事活動。

(中時新聞網)