南投水里發生命案，28歲黃姓主嫌疑似與廖姓被害人有投資糾紛，在廖男與同姓男子於南屯一家酒店尋歡後將兩人強押上車至南投水里鄉山區一處民宅協商債務，將兩人毆打造成一死一傷，黃嫌犯案後不知所措，5日深夜10點向台中市刑大一名蔡姓小隊長連繫，蔡姓小隊長在電話中確認黃嫌案發地，緊急向通報南投集集警察局，也將黃嫌解交集集分局接續偵辦。

據悉黃嫌犯案後不知所措於是查詢手機連絡簿，發現其中有一名市刑大蔡姓小隊長電話，於是電話連繫蔡姓員警，經確定案發地在南投，除到台中榮總確認在該院治療廖男傷勢，並將陪同廖男就醫的29歲羅姓、30歲陳姓共犯帶回偵訊。

羅男與陳男兩人皆稱是接獲黃嫌指示，到南屯區金錢豹天上人間酒店將協助將兩名廖男帶到水里一處民宅進行談判協商，但兩人都聲稱沒有動手。

市刑大強調，該案續由案發地管轄之南投縣政府警察局集集分局統合偵辦，釐清案情，即時妥速偵處社會矚目案件。

台中榮總指出，到院治療的廖男左右兩手手臂前臂骨折，左小腿外側腓骨骨折、左手手指骨折，外表沒有撕裂傷，人清醒、沒有生命危險，目前正等待病患決定是否接受開刀治療。

(中時 )