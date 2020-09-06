一名住在台中的53歲老闆阿宏（化名），雇用一名22歲、輕度智能障礙的女子小珍，某天突然心懷不軌，先是叫小珍看平板電腦裡的A片，接著撫摸小珍胸部、私密處等，還要求小珍「幫他吸下面」，直到小珍將事情告訴社工人員並報警處理，變態老闆行為才曝光。

2018年3月5日，知道小珍領有身心障礙證明的阿宏，竟利用這點伸出狼爪，當天晚上兩人在車內，阿宏先給小珍看平板電腦裡的A片，趁機會撫摸胸部、身體私密部位，還用嘴巴狂親，接著脫下自己的褲子，命令小珍口交直到「發射」。

隔天阿宏食髓知味，用挑衣服為理由，將小珍騙到工廠裡，等她挑完衣服後，隨即拉下工廠鐵門，先是親吻小珍胸部，強行伸手摸下體，對小珍猥褻得逞，終於受不了的小珍，將事情告訴社工人員，警方立刻逮住阿宏。

法官審理此案時，雖然阿宏否認犯行，但小珍供稱「他叫我吸他尿尿的地方，把白白的吸出來」，內容詳細又具體，且遭性騷後罹患「創傷後壓力症候群」，因此法官不採信阿宏說詞，最後依乘機性交罪判3年6月；另外，對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑4年10月，全案可上訴。

(中時新聞網)