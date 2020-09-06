龜山島生態豐富，龜首前方的乳白色海域還被稱為「牛奶海」而爆紅，日前中華民國海洋學會臉書，張貼中山大學海洋科學系副教授林玉詩「夢幻的牛奶海，其實是個酸奶菌缸」一文，截至今天（6日）已經有700人次分享，讓不少人對牛奶海更有興趣，也增添民眾對海洋的認識。

林玉詩在文中提及：「近日網上吹起一股龜山島牛奶海的旅遊風，看著這些青春活潑的影片為龜山島帶來的人氣，不得不嘆：科學家廿年，不及網紅廿分鐘！」

文中寫道：龜山島的牛奶海，眾所皆知是從龜首處的海底溫泉噴發造成。這個「奶」嚴格來說應叫它「酸奶」（即優酪乳）。正常的海水會呈現弱鹼性，酸鹼值約為8，但根據科學家的研究，牛奶海的酸鹼值可低達6，略低於牛奶，而熱泉水本身的酸鹼值則低達1.5。因此，在牛奶海泡太久，小心會有類似果酸換膚的效果！

林玉詩在文中提及，牛奶海下方的海水性質其實比較接近一般的海水，在距離熱泉較遠的地點自然有機會孕育珊瑚；另一個有趣現象是牛奶海流場複雜，曾有漁民表示：在這裡混跡十幾年，從沒搞清楚龜山島的流。

(中時 )