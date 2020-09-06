葡萄牙籍足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）因為腳傷未能出征歐洲足協國家聯賽葡萄牙對克羅埃西亞的分組賽事，但他現身球場觀賽，期間一度忘了戴上口罩，被工作人員提醒。

新冠肺炎大流行影響全球體育賽事，好不容易經過幾個月停擺後終於恢復比賽，不過官方都相當重視防疫規定，多數歐美賽事幾乎都沒開放觀眾進場，就連格鬥競賽過磅時，選手也要戴口罩亮相。

C羅無法出賽歐洲足協國家聯賽葡萄牙、克羅埃西亞一戰，但仍坐在場邊替葡國隊友加油，不過期間他一度忘了戴口罩，一位女性工作人員趨前、在保持社交距離下，提醒C羅戴上口罩，這位球星也立刻拿起放在身邊的口罩趕緊戴上，短短的影片在社群媒體間受到球迷討論。

這場比賽最後葡萄牙在少了C羅的情況下仍以4比1擊敗克羅埃西亞。

外媒指出，葡萄牙仍有相當多新冠肺炎確診者，因此鄰近國家英國的蘇格蘭和威爾斯兩個地方政府，要求從葡萄牙度假回國的旅客必須進行兩周隔離確保他人健康安全。

(中時 )