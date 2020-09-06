立秋的午後，南京的天氣依舊帶著些許夏天的暑氣，城牆邊的內淮河裡，有著不少民眾下去戲水去去暑氣，徜徉在河畔上，不遠處則看到一座造型特殊的琉璃塔，在好奇心的趨使之下，頂著豔陽藍天，快步向著那座神秘的琉璃塔大步前進。

站到了神秘琉璃塔的大門前，一座非常現代化的建築映入眼簾，原來這就是中國大陸歷史上最為悠久的佛教寺廟“大報恩寺”，大報恩寺位於南京市秦淮區中華門外，是繼洛陽白馬寺之後中國的第二座寺廟，也是中國南方建立的第一座佛寺，中國大陸的佛教中心，與靈谷寺、天界寺並稱為金陵三大寺，下轄百寺。

大報恩寺是明成祖朱棣為紀念明太祖朱元璋和馬皇后而建，明永樂十年（1412年）於建初寺原址重建，歷時達19年，耗費248.5萬兩白銀，十萬軍役、民夫，可謂是工程浩大。大報恩寺施工極其考究，完全按照皇宮的標準來營建，金碧輝煌，晝夜通明。整個寺院規模極其宏大，有殿閣30多座、僧院148間、廊房118間、經房38間，是中國大陸歷史上規模最大、規格最高的寺院，更為百寺之首。

大報恩寺琉璃寶塔高達78.2米，通體用琉璃燒制，塔內外置長明燈一百四十六盞，自建成至衰毀一直是中國最高的建築，也是世界建築史上的奇跡，位列中世紀世界七大奇跡，被當時西方人視為代表中國的標誌性建築，有「中國之大古董，永樂之大窯器」之譽，被稱為「天下第一塔」。

報恩寺出土了世界唯一一枚「佛頂真骨」、「感應舍利」、「諸聖舍利」以及「七寶阿育王塔」等一大批世界級文物與聖物圖：張厚煒攝

大報恩寺遺址是中國規格最高、規模最大、保存最完整的寺廟遺址 。2008年，從大報恩寺前身的長乾寺地宮出土了震驚世界和佛教界的世界唯一一枚「佛頂真骨」、「感應舍利」、「諸聖舍利」以及「七寶阿育王塔」等一大批世界級文物與聖物。

記者實地走訪，穿門而入，徬彿進入到不同的時空之中，整片考古挖掘保存現場、現代化的大門以及矗立在後方的琉璃塔，給我們帶來不小的視覺衝擊。正覺得疑惑這座報恩寺博物館是怎麽回事呢？既然是寺院山門、天王殿都是遺蹟沒有看到實體啊？心裡暗自嘀咕琢磨，既然來了就看看這報恩寺藏了什麼樣的內容。

報恩體驗區結合眼、耳、鼻、舌、身意的五感體驗，令人印象深刻。圖：張厚煒攝

進入大廳後，一股震撼的梵音，如雷貫耳般的進入腦海裡，象徵如意一般的兩股噴泉，與牆上的琉璃光相互呼應著，原來這山門不是沒了，只是變得更加的莊嚴了，宋朝的琉璃瓦山門上面，匠心獨具的的燒窯技術，中西合璧的藝術創作，讓我們看見了東方韻味與西方經典的完美結合，這樣子的藝術絕對是在世界各個地區是看不到的。進入了透過科技與藝術相結合重現的阿育王佛塔以及走一步腳下開一朵蓮花的花開面佛裡，阿育王的白鹿苑隧道迴廊，報恩體驗區的各種故事以及禪茶體驗，這種結合眼、耳、鼻、舌、身意五感上深度的體驗，讓我們深刻瞭解大報恩寺內蘊含反哺孝親的文化底蘊以及內涵。

因為內容實在太豐富了逛著忘了時間，看看琉璃塔突然發出五顏六色變化的光芒，在天黑的夜空中照亮秦淮河內外兩岸指引前路，就像南京這個城市一樣包容了六朝的歷史以及南來北往每一個人的故事。

(中時新聞網)