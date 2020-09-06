國民黨今天召開了全代會，黨內多位大咖出席，但是卻不見前高雄市長韓國瑜，就有網友好奇他到底去哪了，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就貼文指出，原來韓國瑜與最熱血的市政團隊選擇在這天合體了！

該粉專貼出照片，表示韓國瑜與一眾前市府市政團隊今日相約聚餐，畫面中不僅有韓國瑜本人，更有前副市長葉匡時、李四川，前民政局長曹桓榮、前新聞局長鄭照新等人，讓網友看了不禁直呼：高雄市府全明星團隊都到了！

該粉專表示，過去400天寒團隊經營高雄的成果，每個人都看的到，撐高雄不是綠營人士空口說白話就可辦的到的，更直呼這段時間以來，韓團隊曾做到的市政成果，完全成為了現今高雄市政府的心魔，揮之不去、無法超越！

其他網友看到這張照片也相當感動，表示「韓市長、市府團隊，你們是最棒的，高雄人沒福氣」、「真的好棒，好想你們，老天會知道的絕不會讓好人、用心的人寂寞」、「再找不到陣容如此堅強完整的市府團隊了」、「這才是高雄市政優質的夢之團隊」、「看到韓團隊，就覺得安心又開心！」

(中時新聞網)