美國總統大選進入割喉戰，共和、民主兩大黨卯足勁拉抬聲勢。爭取連任的川普總統近來有了一位非常特殊的支持者，竟然是策畫911恐怖攻擊的首腦賓拉登的姪女努爾（Noor bin Laden）。努爾堅稱，唯有川普當選，才能阻止「911」再度重演。若由拜登當選，可能會有另一場911攻擊。

America is the greatest, least racist country in the world, despite what her enemies claim.



“I have not had a single bad experience with Americans despite the name that I carry. On the contrary, I was overwhelmed by their kindness and understanding,”https://t.co/W70TJb6DaS — Noor Bin Ladin (@NoorBinLadin) September 5, 2020

努爾說，在歐巴馬及拜登執政時，極端組織「伊斯蘭國」（IS）勢力壯大，甚至擴散到歐洲。努爾續指，但川普卻能夠展現其保護美國的能力，從根源消滅恐怖分子，並在恐怖分子發動攻擊前採取行動，保護美國及其他國家免於遭受極端勢力的威脅。

努爾又指，激進伊斯蘭主義已完全滲透到歐洲社會。她認為，在美國，非常令人擔憂的是，左派人士已經完全與擁有這種意識形態的人站在一起。

在瑞士出生的努爾表示自己從2016年川普參選總統時，就是他的鐵粉，認為只有川普當選，才有辦法保護美國，與整個西方文明。努爾目前33歲，畢業於日內瓦大學及英國倫敦大學，現居住在瑞士。她形容這次美國大選是這個年代最關鍵的選舉，她完全支持川普。

(中時 )