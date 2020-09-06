歐陽妮妮《腦波小姐》動畫造型合身剪裁，身材曲線畢露。（麗象影業提供）

歐陽妮妮《腦波小姐》動畫造型合身剪裁，身材曲線畢露。（麗象影業提供）

歐陽妮妮《腦波小姐》裡的精靈短髮。（麗象影業提供）

歐陽妮妮與張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演的中天綜合台新戲《腦波小姐》，將於12日首播，6日歐陽妮妮戲中吉普賽自然捲、精靈系短髮與馬尾女神等三款造型首度一起曝光，令人驚艷。但驚艷的背後，竟然傳出她髮量掉了4分之3，差點成了禿頭！

她劇中這三款造型，呈現人生轉折，凌亂難以整理的捲髮，象徵她從一開始的內向害怕，屢屢遭受挫折，精靈短髮則是她經歷挫折如不倒翁般，會努力站起來的勵志，而馬尾女神造型是她在動畫世界充滿自信模樣，相當吸睛。為了營造角色因能看見阿飄導致內心脆弱的神秘氣息，她在髮廊待了整整12小時，才完成神秘的吉普賽捲髮，卻因她天生髮質不易燙出捲度，隔天醒來頭髮竟然變直的，「早上睡醒照鏡子，簡直驚呆」。

為了讓頭髮符合角色外型的捲度，妮妮敬業地每天提早兩個小時抵達拍攝地點，只為了以電棒燙為頭髮燙出「神秘捲度」，以符合角色個性所需的離經叛道。也因如此，長達半年拍攝下，她的髮量掉了4分之3，差點禿頭，直到今年才把髮量才趨近正常。

此外，她也為戲首度呈現生涯第一次動畫造型，合身剪裁量身設計，激瘦如A4腰，讓原本就身材姣好，身材絞好的她曲線展露無遺，雖然包緊緊的，但可以看出胸前的車頭燈，簡直把制服撐爆。其實歐陽妮妮曾在社群PO上比基尼美照，曬出渾圓的北半球，與性感的蜜臀，爆乳程度被形容是出道以來最大尺度，網友都暴動。此外，歐陽妮妮「逆天精靈短髮」造型，還罕見的讓她露耳示人，讓向來長髮的她自認有些不習慣，透露自己從來沒有露出脖子過，「感覺涼涼的」。

其實歐陽妮妮對造型相當有概念，自創服裝品牌，並擔任負責人，創業初衷是希望能把自己喜歡的東西分享給更多的人，她說：「因時常被粉絲問，自己穿什麼品牌的衣服，後來漸漸迷上做衣服，自己做給自己穿後，進而送給朋友。」歐陽妮妮透露從沒想過要推出屬於自己的品牌，反而是循序漸進地，從一百件開始量產，累積一段時間後，才真正創立平台。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站緊接播出。

(中時 )