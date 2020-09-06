白俄羅斯政局不穩之際，數百名美軍5日抵達立陶宛，在接壤白羅斯的邊境地區展開軍事演習。立陶宛國防部強調，部署美軍與區內局勢無關。白俄羅斯同日邁入第4周反政府示威，至少30人涉嫌參與未經批准的示威而被捕。

據報，數十輛美軍阿布拉姆斯主戰坦克，上周六中午由波蘭進入鄰國立陶宛。立陶宛國防部透過聲明指，部署將持續到11月，強調軍演是「事前規劃好的，與區內任何事件無關」。

白俄羅斯首都明斯克的多個地方持續出現示威，數千名婦女和學生上街要求總統盧卡申科下台，其中不少婦人高喊「放開小孩」，１名女子更走到安全人員防線前，向他們展示示威者被打傷的照片，抗議警方濫捕。

另有片段顯示，多名蒙面的安全部隊人員在明斯克市中心，將在餐廳外聚集的示威者強行拖到街上，並押送他們上車，期間還有路人大叫及出手阻止。

另一方面，反對派人物科瓦科娃（Olga Kovalkova）上周六現身波蘭首都華沙，她稱自己受到白俄政府壓力，被警告若不離開國家，就會面臨更多次拘捕，她說：「這些事件不會阻止我，我會繼續進行政治行動，也打算返回白羅斯繼續行動。」科瓦科娃上周才遭判10日監禁。

(中時 )