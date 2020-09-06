嘉義縣布袋鹽田溼地每年可記錄到3至4萬隻鳥類，在全台170多個數鳥類樣區，數量位居第一，近年因光電設施的進駐引發非議，去年底高雄市野鳥學會受國有財產署委託認養布袋「十區」鹽田，做鳥類棲地調查，進而了解光電對生態的影響；今年也與嘉義縣政府合作，舉辦工作平台、社區工作坊及志工培訓，由不同單位的角度提出想法，為生態、發電及社區尋求共好。

高雄市野鳥學會6日舉辦志工培訓課程，由台大城鄉基金會執行長蔡福昌、本專案經理邱彩綢，帶領學員走訪布袋溼地生態園區、「十區」鹽田，講述鹽田文化歷史及地貌變遷。

布袋鹽田溼地槍樓遺址。（張毓翎攝）

下午他們到洲南鹽場，看布袋嘴文化協會如何融合傳統與創新，展現鹽業；參加學員來自四面八方，不僅光電業者、當地小學校長及旅宿業者等，還有外地對溼地保育議題有興趣的導覽員。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，今年召集光電業者、公部門及非政府組織團體舉辦過2次工作平台，另在新岑社區辦理1次社區工作坊，邀請當地夥伴針對光電進入溼地提供建議。

布袋鹽田溼地每年可記錄到3至4萬隻鳥類。（張毓翎攝）

林昆海提到，高雄鳥會每周巡守布袋鹽田溼地，這些鹽田因停止曬鹽，除了少數被租出去開發光電，大部分區域在夏天作為滯洪功能，冬天則是候鳥棲息、覓食的天堂。

林昆海說，布袋鹽田溼地19年前廢曬後一直被閒置，如「十區」鹽田保有早期的瓦盤鹽田及槍樓遺址，都有修復保存價值；土地如何兼顧滯洪及保育，活化再利用，是整個計畫的目標，透過志工培訓，把對關心溼地的朋友聚集起來，讓光電、溼地變成「好鄰居」，也為地方帶來發展新契機。

(中時 )