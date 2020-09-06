由於5日一口氣又傷3人，台銀6日在台灣夏季籃球挑戰賽季軍戰，陷入僅剩7人可用窘境，眼見球隊發生危機，先前下巴掛彩縫針的「禁區魔獸」謝宗融，決定跟台銀總教練陳國維請纓上陣，台銀除了變成8人可用，禁區也有辦法輪替。

台銀6日以86比74擊退高雄九太，拿下夏季挑戰賽季軍，謝宗融打了35分鐘，貢獻14分、11籃板，表現簡直跟沒傷一樣，陳國維說：「宗融賽前主動跟我們防護員說，他今天想要上場，老實講我並不想讓他打，卻真的沒人可用了。」

謝宗融是在5日出戰裕隆時，遭到裕隆前鋒周伯臣揮肘打到下巴，最後縫了4針，儘管都還沒拆線，謝宗融還是決定帶傷上陣，「反正我只是皮肉傷，想說我們已經沒有大個球員，還是必須上場分擔一些上場時間，我們真的沒人了。」

謝宗融更在最後關頭上演雙手爆扣，擺明是想彌補自己前一球不小心放槍的錯誤，「就是機會來了，就好好把球灌進，也幫助大家提升士氣，畢竟我們從30幾分領先被追到個位數，這也是國維哥希望我做到的，打出禁區主宰能力。」

儘管只是季軍賽，台銀也只剩8人可用，陳國維仍然相當看重這場比賽，也跟裁判好幾次激烈爭吵尺度，「這次拿下第3名，我當然不滿意。我們還可以更進步一點，老實講我們太慢進入狀況，也學不會教訓，我們應可拿到更好名次才對。」

(中時 )