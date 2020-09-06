針對廢考監議題，國民黨前主席洪秀柱等160位黨代表下午在全代會中，以臨時提案提出「護憲保台決議文」，主張「任何修憲相關條文，其與現行黨章有牴觸疑慮者，須經黨內辯論形成共識，再經全代會會通過後，始得為之。」多位洪系黨代表主張當場表決，大會主席團主席林豐正以此議題非常重要，現場許多人沒看到內容無法表決，引發舌戰，考紀會主委葉慶元一度怒責「打自己幹部打那麼開心」，最後依林豐正裁示，決議送交中常會研處。

洪秀柱事後表示覺得遺憾，但須肯定江主席的壓力，到底要走選舉路線或理念？其實，她認為兩者不衝突尤其，三民主義、五權憲法是國民黨的核心價值，先前李乾龍坐她旁邊也向她解釋「堅持三民主義、五權憲法，已是黨再三強調並向黨團說明」。其實透過全代會決議，作為黨的後盾及背書是好事，可惜全代會沒進一步處理，結果雖然很遺憾，但還會繼續努力，加強宣傳。

該提案在下午會議中提出，由洪秀柱為第一位提案人；洪秀柱也在台下坐鎮，成為唯一留在現場的前主席。

在提案人之一的彭桂港代表說明後，林豐正表示，這個案子非常、非常重要，沒看內容就做表決可能是非常困難，找專家做非常嚴密的研究，因為提案發言只有兩分鐘時間的關係，還是多花點時間請中常會處理。

由於先前12件黨代表一般提案的決議，都是「送中常會研議」，黨代表當場抗議表示，不能什麼案子都送到中常會，研議四年、八年都沒有結果，他們是這屆全代會的畢業生，希望能做為留念，為黨做自己的決定。

林豐正見狀請考紀會主委葉慶元說明，但黨代表喊話，不讓葉發言，甚至要葉不要亂講話。

葉慶元回嗆黨代表：「我還沒講你怎麼說我亂講，請大家注意一下黨的紀律！我們是一個政黨，要尊重黨的紀律和每個人的發言，不然就去打民進黨啊！把自己的幹部打得那麼開心！」

葉慶元強調，所有議案黨中央都會列管，過去沒有和黨代表說明結果，是黨要檢討，但考紀會每個禮拜都會列管。他保證考紀會身為黨的考核機構，後續發展會做相關追蹤，下次會議也會向各位黨代表報告。目前很多改革內容在黨的改革方案中都有具體回應，例如黨代表說中常委跟中評委不該重疊，他也覺得非常有道理，這就是很快可以處理的事情，他也立即傳簡訊給江主席。

他強調，「護憲保台決議文」的提案涉及到修憲條文，必須全代會通過始得為之，這與黨章規範有些衝突，修憲提案要拿回來全國黨代表大會通過恐怕窒礙難行，也涉黨內決策機制的變更，必須有更多思辯討論。「黨中央怎麼可能會去背棄中華民國呢？怎麼可能會去背棄中華民國憲法呢？國民黨是要捍衛中華民國，請大家別擔心。」葉發言後，獲得現場熱烈掌聲，隨即按林豐正裁示通過。

「護憲保台決議文」前言指「為謀中華民國長治久安，維護本黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，並捍衛以三民主義、五權分立為本之中華民國憲法。」

提案共有六項主張：一，中華民國之領土主權範圍，以憲法第四條規定之固有疆域為準，國民黨施行三民主義之範圍亦同；二，為達成「三民主義統一中國」之職志，國民黨反對任何破壞以三民主義建設中國全境之勢力，堅決反對台獨、反對任何分裂國土之主張、反對共產極權主義，並堅拒任何外國勢力干預我國之主權獨立；三，以兩岸和平發展為目標，強化兩岸交流與對話，透過兩岸間的制度競爭來驗證三民主義的時代價值，持續推進打造中華民國為民有、民治、民享的民主共和國目標。

四， 國民黨應宣示捍衛以三民主義、五權分立為本之中華民國憲法，厲行主權在民、權能區分、監督制衡的民主體制，並責成革命實踐研究院結合智庫啟動護憲之論述基礎；五、為重建黨員對三民主義、五權憲法核心理念與信仰，國民黨應成立中央宣講團，進行組訓、宣傳與行動；六， 任何修憲相關條文，其與現行黨章有牴觸疑慮者，須經黨內辯論形成共識，再經全國代表大會通過後，始得為之。

(中時 )