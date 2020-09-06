美國政府近期正考慮將大陸晶片製造商中芯國際列入實體清單。不過，中芯國際在5日晚間發表聲明稱，中芯國際嚴格遵守先關國家法律規定，任何關於「中芯國際涉軍」報導均為不實消息。該公司將於美國政府溝通交流，以進一步化解誤解。

路透報導，雖然美國國防部官員沒有說明採取這一行動的具體原因，但另一位美國官員和兩名消息人士稱，美國政府正在評估中芯國際與中國軍方的關係。報導指出，美國國防部早些時候向美國最終用戶審查委員會提議，將中芯國際列入實體名單。報導引述消息人士稱，美國國防部正在與其他機構合作，以確定是否對中芯國際採取行動。

對此，中芯國際指出，2016年以前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查，「中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。」

(工商 )