1位居住在印度錫卡爾市部落的人妻，因寂寞難耐無法自拔，竟然睡了自己的近親姪子，2人因喜愛上彼此在床上的激情纏綿，還將整個進行過程錄製成影片，不料卻遭到他人竊取外流，讓全村居民都知道2人亂倫的事情，2人最後慘遭繳納罰金外，也得直接在400人村民面前，全裸洗起鴛鴦浴來供大家欣賞。

根據《新印度快報》的報導，這名人妻因背著老公，和自己的姪子偷情上床，讓傳統保守的印度小村，認為必須將2人嚴厲懲罰，因此經由村裡的開會討論後，決定要讓這兩人在全村面前，洗起鴛鴦浴來接受懲處，同時也針對兩人的家人進行罰款，金額分別為22000盧比和31000盧比，然而因有村民將拍攝影片流出，才讓整起露天洗鴛鴦浴的懲罰曝光。

事實上，這個部落的惡劣習俗已經存在多年，經常被使用在較為窮苦的人家，如果被要求的人家不肯答應，部落裡頭的議會就將全力要全村人民排擠，甚至連全村的任何活動、會議都不可以參加，也禁止其他人家和此家有任何來往。

塞西發展村議會的負責人示，這個部落組織向這些家庭索取的費用，皆都納為自己議會組織所使用。這組織還會聲稱，他們是為了讓村裡發展更加美好，但是遭到索取、恐嚇費用的村民，幾乎都是部落裡頭較為生活水平不好的人家，目前發展村議會也已經持續釐清調查中，另外從影片中也可以看到，圍觀的400位村民，都沒有人戴上口罩，看來這個部落除了惡劣的習俗之外，還存在著許多其他問題。

(中時新聞網)