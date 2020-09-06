林瑞陽與張庭創辦的「TST庭秘密」5日攜手騰訊舉辦好貨推薦直播盛會，TST董事長林瑞陽以「總裁直播」模式親自上陣，除借助自身完整供應鏈體系的資源，同時也帶入私域流量，面對面與消費者互動，他的直播首秀短短4小時，就創下破5億的業績，成效驚人！

TST在創始人張庭之前的3場業績破億（人民幣）的直播活動中已成功吸引消費者關注及買單，締造亮眼的銷售佳績，這也為林瑞陽5日的直播首秀奠定良好基礎。這次直播過程，有別一般純賣貨方式，林瑞陽不僅回顧了企業歷程還全力寵粉，全程各種抽獎不停，最高在線觀看人數突破264萬人，多款產品上架秒光，成為電商直播行業中的佼佼者。

林瑞陽總裁直播首秀破台幣5億元業績。（達爾威公司提供）

在「電商直播」盛行的趨勢之下，直播正快速向眾多主流領域滲透，逐步成為企業傳播、營銷轉化的利器。林瑞陽的直播首秀，攜手騰訊直享平台結合分享經濟模式，可謂是電商直播上的一大突破，只要一鍵轉發直播內容到個人社交群，輕鬆分享便可直接獲利，是一場玩轉私域的分享經濟直播盛宴。林瑞陽也帶領TST順應趨勢，在「電商直播」中不斷地探索屬於自己的帶貨方式，以超低的福利價，為消費者帶來實質福利，親民的直播方式為林瑞陽的直播首秀帶來傲人的成績。

(中時 )