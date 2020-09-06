前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓團隊單飛不解散。前高雄市新聞局長鄭照新貼出一張照片，捕捉到野生韓國瑜團隊，前高雄副市長李四川、葉匡時一張合體照，鄭形容，「川葉組」很有GQ風。網友看到照片後意外洩露韓團隊出現地點：這場景就在我們「正聲電台」旁，不到100公尺，水啦！

鄭照新在臉書貼出一張野生韓國瑜團隊照片，照片上兩位前高雄副市長李四川、葉匡時及韓團隊走過台北市衡陽路與重慶南路一段交叉口。鄭表示，「川葉組」在台北市，很有GQ風。

網友認為，「這簡直太可愛了 尤其葉副那樣子，很霸氣！」、「我是高雄人，好想念你們。」、「兩位敬愛的副市長，好久不見，從照片看起來，神采飛揚，健步如飛的樣子過馬路。很開心見到你們，希望有空回高雄看看我們這一群思念你們的高雄市民。」、「超棒，能夠看到韓市長市府團隊，太感人、畫面讚！」、「這是台灣最美的風景。」

其他網友也紛紛表示，「看到韓市長的團隊合體，心中滿是感慨，更是不捨與思念~」、「怎麼少了敬愛的韓市長呢？」、「這麼好的團隊卻被迫離去，真的很不捨！高雄人非常地不懂得珍惜，可惜！」、「真是一群正直的團隊，除了欣賞，還是欣賞。」、「簡單的照片，就可以讓人感覺，我無愧於心。」、「正直的GQ風。」

(中時新聞網)