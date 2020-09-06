劉以豪首張個人EP《U》台北慶功簽唱會

劉以豪出道11年推出首張EP《U》，4日起連２天在高雄、台北舉辦簽唱會，事前表示要打破「死不開口」禁令的他，6日活動上兌現承諾獻唱同名主打歌，受訪時透露近日為此勤練唱，甚至還跑去海邊唱歌，從戲劇跨界歌手的他坦言「有時唱歌腦袋容易一片空白」，有空時喜歡到有山有海的地方放鬆、轉移壓力，紓壓的感覺猶如「掉進懷抱裡」。

他前幾天晚上跑到海邊練唱，不忌諱農曆鬼月，被虧是唱給鬼聽；劉以豪透露自己沒有撞鬼的經驗，唯一一次太累躺在家裡，身體疑似動彈不得，但不認為是靈異現象：「應該是宣傳太累。」今簽唱會現場揭曉他新EP賣破萬張好成績，不同過往戲劇見面會，這次首度舉辦個人專場簽唱會，劉以豪自覺兩者大不同：「當下要讓大家了解你，表現這首歌，我不習慣在這麼前面的感覺。」他小時候經常看爸爸跟朋友在院子彈吉他、喝酒唱歌，但他自己卻因高音唱不上去，一度找不到唱歌的成就感。

受訪時聊起他昨晚心情是否緊張、睡得如何？劉以豪笑回：「我以為有睡好，但是起來還是很想睡很累的感覺，可能還是太緊繃跟興奮的感覺，今天一定要簽到最後一刻的！這完全不是問題，太久沒見到大家了。」疫情期間舉辦公開簽唱會，除了粉絲需戴口罩到場，他簽名桌前還放置大型透明壓克力板，被虧像「探監」，劉以豪表示這樣的方式雖感覺跟粉絲在不同時空，但如果能與大家見面又能保護大家的健康，一切都值得。

劉以豪今辦新EP簽唱會。（羅永銘攝）

(中時 )