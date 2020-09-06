因應台灣國際化與多元種族社會趨勢，高雄市立社會教育館舉辦「2020遠近之間-東南亞影展」活動，6日首映吸引500位新住民團體及民眾欣賞。主辦單位也精心準備泰國、越南、印尼點心作為贈品，現場充滿濃濃異國風。

首演揭幕前，「妮藍泰國文化藝術團」特別獻上泰國傳統舞蹈。來自高雄及台南的泰國新住民們在團長許珍妮帶領下，舞出對傳統舞蹈文化的熱情。

社教館東南亞影展已邁入第4屆，今年精選印度片《真愛裁會贏》、泰國片《水牛騎士》、越南片《鵲橋有限公司》、印尼片《花漾姊妹幫》等不同國家電影。社教館表示，電影是最貼近生活，可深入瞭解不同國家風土民情的方式，透過東南亞國家的電影，可藉由電影中不同視點，增進民眾對新南向國家歷史、社會、文化的認識。

影展首部曲、印度勵志愛情片《真愛裁會贏》描述印度成衣業小人物發跡的傳奇故事，鼓舞眾人經歷困境，只要有樂觀的態度、積極的作為，就有機會翻轉逆境。映後座談，社教館則安排家庭婚姻專家陳惠英帶領現場聽眾探索印度文化及婚姻關係對人民的影響。

展後主辦單位也精心贈送異國風味驚喜餐盒，「高雄市越南同鄉會」推出香蘭椰子蛋糕、蔓越莓雪Q餅、越南鮮乳、香蕉脆片。「印尼姐妹會」提供印尼傳統佳餚蕉葉雞絲飯包、椰子球、魚餅、椰香蓮花餅。「妮藍泰國文化藝術團」則獻上香蒜西米露球、香蘭椰香九層糕、蜜蕉椰香粽、椰香芋頭糕等傳統小吃。

(中時 )