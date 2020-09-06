外型奇特究竟是什麼生物？一名女網友日前到位於苗栗的銅鑼九華山拜拜，發現樹上「掛了一隻風箏」，女網友走近查看，發現「風箏」顏色相當漂亮，全身湖水綠、還有優雅的長尾，讓她不禁好奇是什麼東西，照片曝光後，網友解答原來是台灣特有的生物品種，但許多人也說「看到全身發癢」！

台灣特有品種「姬長尾水青蛾」(圖片取自/爆廢公社)

女網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，表示自己到九華山拜拜時，看到像蝴蝶結的東西掛在樹上，近看發現是一隻蛾，由於整隻蛾呈現湖水綠，有如燕尾般的長尾，姿態相當優雅，第一次見到如此漂亮的蛾，因此好奇問大家知不知道是什麼品種。

原來這隻漂亮優雅的巨蛾，是台灣特有的「姬長尾水青蛾（Actias neidhoederi）」，擁有「月神之蛾」之稱，雖然女網友拍攝的這張照片，姬長尾水青蛾看起來很像很大一隻，但其實雄蛾展翅大約6.3至6.5公分、雌蛾則是6.5至7公分，主要分布在台灣高海拔山區，數量相當稀少。

照片引起網友熱議，網友形容很像「摩斯拉」，不過乍看會起雞皮疙瘩，「近拍好大，誤以為是風箏」、「好可怕，全身都癢起來了」、「這是秋香的紙鳶，等等伯虎會上樹拿」、「傳說中的阿嬤帕尼蛾」、「蛾美起來很美，醜起來很醜，極端生物」。

(中時新聞網)