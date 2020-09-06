口罩國家隊因「加利科技」被爆出混充陸製低價非醫用口罩流入市場中，指揮中心（4日）表示，民眾可於9月4日至11日，拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所辦理換貨。不過近日卻有一名老翁，持「永猷口罩」到藥局要求換貨，被藥師拒絕後還怒嗆「給我記住！」

加利科技負責人林明進因自大陸進口低成本非醫療口罩，冒充成口罩國家隊的實名制口罩流入市面，引起民眾震怒。近日更被媒體拍攝到辦公室內掛著一幅「發財秘笈」，文中提及5大要點：「當疾病發生時先停止出貨給舊客戶」、「高價出給新客戶或末端使用者」、「等疫情冷卻卻無人購買時再回頭找老客戶」、「只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作」、「等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財」。

林明進的發財秘笈，就掛在他辦公室牆上。（翻攝畫面）

不過這幅發財秘笈因提及「永猷銘言錄」，也讓另一家口罩國家隊廠商「永猷口罩」意外被加利野火燒到。據三立新聞報導，6日上午有一名老翁持永猷口罩，想到藥局辦理換貨，但藥師告知，目前僅有提供「加利口罩」換貨，沒想到老翁不聽勸告，還說「你可以換我信任的藥給我啊，就像我信任你們一樣！」藥師傻眼又無奈地拒絕後，老翁竟嗆「你給我記住！」

不過，在「永猷銘言錄」曝光後，永猷負責人呂坤忠出面喊冤，強調發財秘笈絕不屬實，並在臉書上發出澄清聲明表示「永猷還是堅持做好自己本分，配合政府徵收、提供廠商、民眾更好的商品」。

無端遭牽連的永猷發表澄清聲明。（翻攝永猷臉書）

衛福部公告加利口罩退換貨辦法。（圖／衛福部提供）

(中時新聞網)