針對國民黨主席江啟臣宣示將以反對美國豬肉進口為由，啟動「食安公投」連署。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨前後立場明顯矛盾。若僅是為了個人政治目的而操弄社會對立，「無怪乎外界將國民黨所謂之公投視為江主席拚連任之政治操作」。

她說，國民黨在上次執政開放含萊克多巴胺牛肉進口，今天卻在國際標準與科學證據明確下，以反對豬肉含有同樣添加為由啟動所謂公投，前後立場明顯矛盾。

顏若芳指出，最早開放含萊克多巴胺肉品進口的，就是2012年的國民黨政府，當時國際標準與科學上的證據還尚未完備。而如今就在國際標準與科學證據越來越明確，而民進黨政府更負責任的參照CODEX與日韓等先進國家的嚴格標準作為開放依據，確保國民的食安與健康。

她批評國民黨，在拿不出任何科學證據的狀況下，屏棄可以客觀檢驗的科學標準，把嚴肅的公投當成政治議題的發動機，這種為反對而反對的行為，更讓人不禁懷疑，國民黨不斷自我否定的立場，只是為了反對「台美貿易正常化」。

顏若芳表示，江主席在從政前，還是一個研究國際政治的學者，不可不知道當前國際經貿局勢正快速變遷，而在這個關鍵時刻，台灣必須展現處理國際經貿問題的能力與決心，加速與國際的接軌，確保台灣在新一階段的國際經貿格局中扮演關鍵角色。

顏若芳呼籲，「江教授記得江主席」，政治只是一時，國家發展的未來才是每一個從事政治者的目標，不要把主席連任的危機，變成國家發展的危機。

顏若芳說，台灣要掌握機會，朝野合作、中央地方合作，用合作取代對抗，現在要的不是「公投」，而是「共同」，一起「共同」守護大家的健康，讓台灣在國際上更有信用，讓台灣走出去。

另外，對於江啟臣主席提出的「新兩岸論述」，顏若芳指出，國民黨在2020年提出的新論述，本質上毫無新意，沒有令台灣社會驚豔之處，不僅內容是舊酒，連瓶子都不願換新，宛如「舊瓶裝舊酒」，既不符合主流民意，更突顯國民黨青壯派力求改革時的無力感，令人惋惜。

顏若芳認為，江主席自詡為國民黨青壯世代，理應要擺脫舊包袱，展現大開大闔的氣魄，帶來新氣象。但如今卻走回頭路，毫無嶄新路線，也未回應年輕世代的聲音，令人遺憾。

(中時 )