因心臟黏液瘤臨床症狀較少，在醫師建議下，馬婦決定進行切除手術。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名65歲馬姓婦人，日前原以為因中風導致頭暈不慎跌倒，住院治療期間醫生發現婦人有心雜音，檢查後左心房竟有顆約5公分大黏液瘤，因心臟黏液瘤臨床症狀較少，為避免黏液瘤碎片塞住大腦造成二度中風，在醫師建議下進行切除手術，將腫瘤完全切除。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘指出，心臟腫瘤罕見，臨床症狀不典型，大多為偶發良性黏液瘤，發生原因約百分之十和基因遺傳有關，發生率約每年百萬分之一至兩百萬分之一；心臟黏液瘤最好的治療方法就是利用手術完全切除腫瘤，術後必須每年進行心臟超音波追蹤，確認黏液瘤是否有再長出。

黃振明提到，心臟黏液瘤可能伴隨胸口悶、頭暈、活動喘、心悸等像心臟衰竭症狀，少部份會因此中風，透過心臟超音波檢查發現馬婦黏液瘤幾乎占滿左心房，隨著心臟收縮穿過二尖瓣掉入左心室，可能是部份腫瘤碎片塞住大腦血管才導致中風，經2個小時手術切除腫瘤，術後一週順利出院，目前恢復良好。

馬婦表示，當時在家準備要外出赴約，突然覺得頭很暈就倒了過去，醒來時自己已經在醫院急診室，原本以為只是單純中風，沒想到竟是心臟長腫瘤，在醫師評估與討論後，決定接受心臟腫瘤切除手術，「現在身體少了這個不定時炸彈，心情輕鬆了許多」。

黃振銘建議民眾，如果有頭暈、心悸、喘等症狀，應盡快到醫院讓心臟科醫師評估與檢查，若未能及早處理，腫瘤在心臟內長大，恐將導致阻塞血管，引發呼吸困難甚至導致休克。

(中時 )