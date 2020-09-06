網友留言討論2022台北市長選戰。(取自PTT)

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她詢問，同黨立委蔣萬安肯定表示，會參選2022台北市長選舉，不過蔣今(6)日受訪時並未鬆口。這則消息傳出後，引起網友熱議，有網友認為，參選呼聲同樣很高的的台北市副市長黃珊珊、新境界文教基金會副執行長吳宜農可能沒機會了。

被視為2020台北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，今日出席國民黨第20屆第4次全代會時受訪，但並未鬆口參選，僅表示現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。

有網友把相關新聞PO上PTT，吸引不少網友留言討論，有網友表示，「黃珊珊掰」、「反正2022是沒民眾黨什麼事了，黃珊珊OUT」；有些網友則認為，「看來吳怡農是沒機會了」、「吳怡農可以入閣當部長，先每天跑步游泳，下次再選台北市長」、「吳怡農掰XD，國民黨復辟囉，侯更穩」、「吳怡農還是先去選個議員實際點」。

對於蔣萬安可能參選台北市長，不少網友則回應，「穩了，少主中興」、「KMT穩了。少主要中興了」、「先恭喜蔣市長」、「滿意度倒數，蔣萬安躺著也會上」。

此外，還有網友提到前高雄市長韓國瑜，「蔣下韓上」、「韓總說可以了嗎」、「韓總呢？蔣要出來選問過韓總了嗎？」

(中時新聞網)