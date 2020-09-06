國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北向202.5公里，6日17時9分，正逢尖峰時段，1部自小客車突然起火，緊急停靠在路肩，駕駛和乘客2人緊急跳車，逃過火劫，整車狂燒成一團火球，外車道到內車道都綿延車陣，目睹大火焚燃，濃煙狂冒，一時視線都為之遮蔽。

彰化縣消防局接獲通報，立即動員斗、溪湖、埔心、秀水分隊等前往救援，17時18分消防車抵達，國三隊也緊急前往處理，封閉外側路肩及外側車道，17時35分火勢撲滅，無人受傷。

國道三隊表示，駕駛表示，引擎蓋冒煙起火，相關起火原因由消防單位進行調查。

(中時 )