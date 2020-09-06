國道1號小客車狂燒成火球 駕駛和乘客跳車逃死劫 18:202020/09/06 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號北上202.5公里處，小客車起火燃燒。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號北向202.5公里，6日17時9分，正逢尖峰時段，1部自小客車突然起火，緊急停靠在路肩，駕駛和乘客2人緊急跳車，逃過火劫，整車狂燒成一團火球，外車道到內車道都綿延車陣，目睹大火焚燃，濃煙狂冒，一時視線都為之遮蔽。 彰化縣消防局接獲通報，立即動員斗、溪湖、埔心、秀水分隊等前往救援，17時18分消防車抵達，國三隊也緊急前往處理，封閉外側路肩及外側車道，17時35分火勢撲滅，無人受傷。 國道三隊表示，駕駛表示，引擎蓋冒煙起火，相關起火原因由消防單位進行調查。 (中時 ) #駕駛 #車道 #國道 #路肩 #乘客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道10號自小客車撞砂石車 小客車女乘客不治 23:212020/09/05 社會 台南砂石車衝入民宅 男卡駕駛座獲救 04:102020/09/05 地方新聞 客運女乘客離奇墜落遭後車輾斃 司機：聽到警報時「直覺是人」 13:592020/09/06 社會 熱心讓母女搭便車 男返台卻確診新冠「全身插滿12條管線」 10:322020/09/05 政治 台鐵博愛座放鼠籠爆糾紛 年輕女與老翁飆罵拉扯 嚇壞嬰兒和乘客 09:442020/09/06 社會 「愛接送」計程車APP上路 中市敬老卡可折抵每趟50元 16:012020/09/06 寶島 阿羅哈國1行駛中 女開安全門跳下遭後車輾斃 母驚：她說上廁所 03:042020/09/06 社會 西班牙正妹夜騎恆春遇死劫 山路對撞貨車狠摔水溝身亡 11:132020/09/05 社會 苗栗爸唱完KTV太嗨 酒駕載7歲女兒回家 一路猛撞車全毀 09:392020/09/06 社會 苗121、128線道路改善進度超前 預計9月底完工 18:522020/09/05 寶島 社會熱門新聞 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 人夫偷吃人妻小三要「一起高潮」幼兒目睹當抓耙仔揭姦情 - 男女 嘉義今晚「送肉粽」路線曝光 在地居民：陋習還跟風 - 社會 2男從金錢豹被押走 1慘死1手腳全斷丟榮總 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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