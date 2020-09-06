江靜日前推出新專輯《挺好的 江靜》，新歌〈叩卡遛〉找來師兄MCHotDog熱狗合作，兩人在MV裡一起發夢，幻想自己重回黃金單身漢狂歡找樂子，然而現實生活中，江靜也有過類似經驗，憶起當時情形，她直呼：「顛覆了我的生命！」該曲一開始就大唱「掰啦 掰啦 叩卡遛 出去玩 掰啦 掰啦 叩卡遛 出去玩」，詞中「 叩卡遛」就是福州話「出去玩」的意思，歌詞不僅洗腦，也在訴說女子單身後揮別舊愛，迎接新的人生、先出去玩再說的意境。

這首歌對江靜來說也是一首「心情日記」，歌詞描述為人父母為了照顧小孩，不能隨心所欲出門狂歡，所以寫首歌幻想自己出門找樂子。江靜透露上一段感情結束後，飛到大陸北京和好友聚會，本想找朋友取暖、玩樂，想不到其中一位朋友突然講起自己憂鬱症的狀況，讓她覺得自己的感情瞬間成為小事，立刻收起難過的心情安慰起對方。之後續攤，朋友帶她到KTV認識不少小鮮肉，她大開眼界地說：「那個局真的是顛覆了我的生命！」搞笑的是，令她驚訝的不是對方帥氣的外貌，而是唱歌完全沒在拍子上。

〈叩卡遛〉也是一首熱狗欠江靜15年的「歌債」，15年前，江靜是華語嘻哈圈公認的首位女Rapper，快嘴伶俐加上慧黠的創作，讓熱狗對她也印象深刻。江靜因緣際會與熱狗成為MSN網友，她問熱狗要不要合作一首歌玩玩？熱狗回應說：「可以啊，有機會來玩一下！」熱狗看似答應卻從此沒下文，沒想到熱狗這隨口的承諾在15年後的今天實現。

江靜新歌與師兄MCHotDog熱狗合作。（本色音樂提供）

(中時 )