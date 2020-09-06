網友貼出5盒共250片的加利口罩，並說他要拿來當咖啡濾紙和水龍頭濾水器。(圖擷取自臉書社團口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社)

國家隊口罩成員之一「加利」日前遭踢爆將陸製口罩混入台灣實名制口罩中，惡劣行徑讓人看了憤怒。而新聞播出後，不少民眾到藥局進行換貨。但有網友在社團表示自己有5盒，共250片的加利口罩，他不敢使用，轉送給親友也不太好，所以打算報廢另做其他用途。但網友看到後紛急勸，「盒裝的沒問題，有問題的是實名制的，別衝動啊！」

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》上分享，自己手頭上有加利盒裝口罩5大盒，因為先前的加利口罩風波讓他嚇的不敢使用，於是想說廢物利用，「準備拿來當咖啡濾紙和水龍頭濾水器。」

貼文發出後，底下網友連忙勸阻，「盒裝的沒問題」、「目前是實名制的加利有問題」、「盒裝安啦」、「可以戴啦！只是心裡很不爽」更有網友說自己買到和原PO一樣的，「我買的和你是一樣的，我有打去藥局問，他們說這個沒問題。」底下也有網友勸說，「不要拿來當濾紙啦，拿來騎車，打掃用啊」、「拜託不要當咖啡濾紙，要喝下肚的欸！」

此外，藥師公會全國聯合會也提醒，建議民眾至原購買地點換貨，換貨時間為9月4日至9月11日，請至有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所換貨。而有問題的口罩右下方有「Carry mask」鋼印字樣，若沒有或無法辨識鋼印標示，藥局或衛生所可不提供換貨。另外，非實名制口罩請拿回原購買處退換，若為自由買賣的加利盒裝口罩，需拿回原購買處或加利公司退換。最後，民眾需協助填寫「加利科技有限公司瑕疵口罩換貨單」，以利更換作業。

(中時新聞網)