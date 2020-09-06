低軌道衛星算是近期很熱門的新興題材，主要是由美國SpaceX(太空探索技術公司)所策劃的「低軌道衛星計畫」，像是啟碁、瀚荃等近期的強勢股，都屬於低軌衛星相關供應鏈。

什麼是低軌道衛星？

顧名思義，軌道高度距離地球較低，高度約在2,000公里以內，運行壽命約5-7年，而低軌道衛星的最大特點，就是具有訊號延遲性低、訊號衰竭速度低等優勢。

為什麼要用低軌道衛星？

隨著5G正式開台後，5G基建速度加快，所需的訊號密度越來越高，而5G相較於4G最大的缺點就是傳輸距離短且穿透性不佳，因此在5G要求高頻寬、低延遲的情況下，5G基地台的密度勢必要比4G更高，但在高山、大海、荒郊野外又不可能大量去布建基地台，為了解決5G訊號死角問題，距離地300-2,000 公里間的低軌道衛星，不受任何地形環境的限制，就成了最佳的解決方案。

會有多大的商機？

SpaceX低軌道衛星計畫，在今年7/31正式向美國FCC提出營運申請，最快年底就會正式商轉，預計2027年前總共會發射1.2萬顆低軌道衛星，今年七月底前已經發射了約600顆，預計到年底將會增加到1000顆以上，而低軌衛星的地面接收站，預計在年底前將佈建至少500萬座，SpaceX預計年營收將達300億美元。

除了已經提前起漲的啟碁、瀚荃外，還有很多還處於低位階的個股可以留意。

華通（2313）：目前現有的美系衛星客戶中，已經有部分客戶確定年底將會商轉，而華通為其主要PCB供應商，算是低軌衛星中的低檔黑馬股之一。

同欣電（6271）：屬於低軌衛星RF無線通訊模組的主要供應商，其功能為衛星的接收及發射，算是不可或缺的關鍵元件之一，待年底1000顆衛星正式商轉，將帶來龐大獲利動能。

穩懋（3105）：近期雖受華為禁令影響，走勢疲弱，但身為PA龍頭，在產業中還是有一定的重要性在，而穩懋也是低軌衛星的PA主要供應商，雖然目前占比還不高，但下半年已經開始拉高比重，預計明年Q1將會營收貢獻比重將大幅成長。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)