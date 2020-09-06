桃園市5、6日在台茂購物中心舉辦的「桃園市幼兒足球錦標賽」正式開賽。（桃園市體育局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市5、6日在台茂購物中心舉辦的「桃園市幼兒足球錦標賽」正式開賽。（桃園市體育局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市推動幼兒足球元年計畫啟動。幼兒足球運動，近年在臺灣掀起流行，成為家長培養小孩體力和運動精神的人氣選項，近年來桃園市積極興設各足球場地，另外109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園，新增18個幼兒園，含2歲專班，共增加1750個名額，總計開出7500個名額。更能看出鄭文燦積極用力推展幼兒足球運動的決心。

體育局指出，舉年「桃園市運動會市長盃足球錦標賽」，推展足球運動，也致力推動足球在各級學校乃至社會組之銜接體系，目前有推展幼兒足球的幼兒園約26所，有足球代表隊的學校，國小約32所、國中約12所、高中約8所，其中龍興國中、慈文國中及大園國際高中設有體育班足球項目，社會足球部分，則是於去年引進「桃園國際男子女子足球隊」，期暢通6級銜接體系，有效留住在地優秀選手，使桃園足球蓬勃發展。

5、6日在台茂購物中心舉辦的「桃園市幼兒足球錦標賽」也正式開賽，原限額27支隊伍參賽，最後吸引共31支隊伍熱烈報名參賽上場較勁，報名隊數超過預期，約300名小小球員及500多位家長參與足球賽。此次賽事獲得中華民國迷你足球協會支援氣墊足球場，場地雖迷你，但在家長圍繞著人工草皮球場加油歡呼聲中，小球員拚勁十足，展現萌萌球技，縮小版足球賽事一點都不馬虎。

(中時 )