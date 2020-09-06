女星謝忻甩開和阿翔的不倫戀風波後，今年初積極復工，不時會在社群網站分享生活日常，本是留英音樂高材生的她，近日就PO出練琴的影片，大秀琴技之外，還玩起下衣失蹤，上身更是透視白襯衫，讓粉絲看了直呼超性感。

謝忻日前在Instagram曬出一段自彈自唱的影片，只見她背對著鏡頭彈琴，上身穿著大尺寸白襯衫，在燈光的照射下幾乎全透視，看得出她內裡只穿著一件內衣，若隱若現相當性感，而鏡頭帶到謝忻全身時，就拍到她以「下衣失蹤」的裝扮入鏡，穿著極短褲一雙美腿全見客。

謝忻彈琴影片辣翻。（圖／翻攝自IG）

影片PO出後，吸引許多粉絲激動留言「好透喔」、「我是失焦了」、「害我無法專心聽」、「這背也太性感」，也有不少人直呼驚艷，狂誇謝忻彈得很好聽，要她別走綜藝路線改當歌手，並打趣稱好奇掌鏡者是誰。

謝忻雖然是以搞笑綜藝咖出名，但她其實擁有英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士學位，剛出社會時，就靠當鋼琴老師的薪水買下一輛進口車，後來在因緣際會下被主持人胡瓜注意到，對她說：「你就是天生要吃這行飯。」謝忻才誤打誤撞踏入演藝圈。

在 Instagram 查看這則貼文 謝忻（@xiexin1127）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 下午 6:50 張貼

(中時新聞網)