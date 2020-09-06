台61線東石段貨車火燒車 車上3人驚險逃生 18:592020/09/06 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線南下264.3公里處，今天下午3點多發生一部3.5噸貨車火燒車事故。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 整輛車被烈焰吞噬，燒到僅剩骨架。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 台61線南下264.3公里處，今天下午3點多發生一部3.5噸貨車火燒車事故，整輛車被烈焰吞噬，燒到僅剩骨架，所幸車上3人及時下車、無人受傷，均不需送醫。嘉義縣消防局獲報後派東石、朴子分隊趕往灌救，3點46分到達現場，火勢於4點09撲滅，隨即開放內側車道通行，詳細起火原因仍待調查。 (中時 ) #火燒車 #東石 #貨車 #開放 #內側車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行動式土石流觀測車 科工館科技大道亮相 17:232020/09/05 生活 孔廟廣場脫胎換骨月亮燈、論語水溝蓋吸睛 13:382020/09/06 寶島 白髮駝背台南嬤手工杯套沒人買 網號召：用新台幣助她早回家 11:202020/09/06 生活 賣菜郎凍末條 他難忍小頭慾望 踩貨車頂爬2樓正妹家中硬上 09:362020/09/05 社會 客運女乘客離奇墜落遭後車輾斃 司機：聽到警報時「直覺是人」 13:592020/09/06 社會 蕾哈娜被拍滿臉淤青 曝玩滑板車摔傷駁被毆傳言 16:092020/09/06 娛樂 台鐵國慶加開146班 9月10日來搶票 04:102020/09/06 社會新聞 金錢豹尋歡2酒客遭擄打成1死1重傷 台中警：南投檢偵辦 15:222020/09/06 社會 吐瓦魯封鎖邊境 日方首求助 海巡歷經16天搭載3台2日人返國 16:102020/09/06 社會 瘋單車 柯P宣布10年自行車路網計畫 30米道路設專用道 14:312020/09/06 寶島 社會熱門新聞 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 人夫偷吃人妻小三要「一起高潮」幼兒目睹當抓耙仔揭姦情 - 男女 嘉義今晚「送肉粽」路線曝光 在地居民：陋習還跟風 - 社會 2男從金錢豹被押走 1慘死1手腳全斷丟榮總 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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