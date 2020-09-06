整輛車被烈焰吞噬，燒到僅剩骨架。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

台61線南下264.3公里處，今天下午3點多發生一部3.5噸貨車火燒車事故，整輛車被烈焰吞噬，燒到僅剩骨架，所幸車上3人及時下車、無人受傷，均不需送醫。嘉義縣消防局獲報後派東石、朴子分隊趕往灌救，3點46分到達現場，火勢於4點09撲滅，隨即開放內側車道通行，詳細起火原因仍待調查。

(中時 )