美國對台政策悄悄生變？前美國在臺協會(A.I.T)台北辦事處處長包道格，近日受訪表示，美國華府近期興起對台防衛承諾清晰化，這個觀點如今得到美方主流派支持，但包道格認為，這樣的觀點是存在缺陷的，他並提出3大觀察。

據《中時》報導，美國外交關係協會會長哈斯（Richard Hass）及協會研究員薩克斯（David Sacks）本月2日在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發表文章稱，40多年來，美國歷任政府不分黨派，都避免明確回應「台灣一旦遭受大陸攻擊，美國是否會出兵協防」的問題，這種作法旨在讓台海兩岸都摸不清美國底細，以免任何一方輕舉妄動。

因此，這篇〈美國對台灣的支持必須毫不模糊〉的文章指，美國是時候改弦更張，採取戰略清晰（strategic clarity）的政策了，因為「等到大陸對台採取行動，美國再決定是否介入，這種做法將製造災難」。

對此刊文，「是否代表美國外交學界，對台政策的主流思維正在悄然生變？」包道格近日接受《中評社》專訪指出，對台政策清晰化，這是出於「美方主流派對大陸的普遍不滿，和對台灣成就的欽佩」。

但他也必須提出「清晰化」可能存在的「3點缺陷」，他認為，第一，「美國的每一項防衛承諾，包括對日、韓國等盟國的防衛，都受制於美國憲法程序，這使這些防衛承諾是有條件的，或仍必須保持模糊性」。

第二，若美國對台防衛保證明確化，意味著當台灣的政府拋出更極端的政策觀點(例：台獨)，美方也依舊提供安全保護，那台灣的政府何須經營兩岸關係？

第三，日、韓是否會在重要關頭支持美國對台議程明朗化，這點假設也是存在缺陷的。

(中時新聞網)