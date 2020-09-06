桃園市楊梅交流道4日正式設置北上專用道，不少機車族因路況不熟頻頻誤闖，嚇得直呼「差點出不來」。公路總局第一區養護工程處中壢工務段長顏建忠表示，未來將在道路前端設置警語與交通桿，協助機車、轎車分流，並請警方加強宣導，避免誤闖情形屢屢發生。

楊梅交流道為桃園主要聯外要道，70年代落成使用至今，隨著人口飛漲、車輛愈趨密集，不少民眾行經楊梅往埔心方向時表示，轎車可從外側匝道直上國道1號南下匝道，北上路段卻受號誌影響，回堵情況頻繁，甚至影響南下車輛，讓寸步難行的駕駛氣得跳腳。

為解決回堵問題，市議員涂權吉5月邀集交通局、高公局與區公所等單位前往會勘，決定將中山北路往埔心方向繪設「北上匝道專用車道」，並設置交通桿分隔直行與北上匝道的車輛，外側車道也加設2組「禁行機車」標字，並於4日正式試辦，為期半年。

有機車族指出，除不熟路段的騎士容易誤闖外，家中長輩騎錯後也無法靈活閃躲轎車，現場險象環生。也有民眾表示，自己因為「路太熟」，一路騎在外側反而走錯車道。截至6日，已有2支交通柱被撞斷，分隔柱前也疑似因駕駛閃避不及發生車禍，但狀況皆已排除。

顏建忠表示，該專用道規畫施作200支交通桿、「禁行機車」標線，目前僅裝設130支，會儘快補上剩下的70支，以利大小車分流，未來也將在道路前端加裝警語，提醒騎士避開外側車道，未來將依試辦情況進行滾動式修正。

(中時 )