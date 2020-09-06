汪小姐因運動公園鋪面不平導致肘關節嚴重擦傷。（黃婉婷攝）

龍潭區公所目前將曲棍球場以警示標線圍住，避免民眾誤闖受傷。（黃婉婷攝）

桃園市龍潭運動公園曲棍球場疑因鋪面不平，導致民眾屢屢慘跌，市議員林昭賢、黃敬平與受傷民眾邀集公所會勘卻「等無人」。龍潭區公所坦言，當時民政課缺乏人手，到場時已逾會勘時間，現已將球場設置封鎖線，並貼上警示牌，防止民眾誤入受傷。

龍潭運動公園原為龍潭第1公墓，1994年正式啟動闢建計畫，目前設有田徑、槌球、網球場、親水區等場館。不過，位於跑道內的曲棍球場，人工草皮年久失修後脫落，經全面刨除後，僅剩高低不平的黑色材質撲面，幾個月來發生數起大人、小孩摔傷意外。

摔傷的汪小姐指出，1個多月前帶小孩來運動時，由於天色昏暗，她不慎被球門架的鐵輪絆倒摔傷，造成雙膝、雙肘關節處嚴重擦傷，即使復原仍留下明顯傷疤，朋友、鄰居也都曾出現相關情事，即便打給1999投訴，卻僅得到「場地恢復工程須2021年才會完成」的答覆。

林昭賢、黃敬平4日邀集受傷民眾、區公所現地會勘時，等了40分鐘卻不見人影，質疑市府單位態度草率。同時也要求體育局、區公所應儘快將人工鋪面改為天然植被，用草皮來緩衝民眾運動時的力道，遠比砸錢鋪人工草皮或其他鋪面還有效率。

龍潭區公所澄清，民政課長因故請事假，事後趕往現場卻已逾會勘時間，並非故意放鳥，強調從未聽聞民眾因人工草皮去除而受傷，現況應為球門滾動導致行人絆倒，目前已將位於跑道內的曲棍球場擺設封鎖標誌，避免再次發生摔傷事件，跑道則開放民眾正常使用。

(中時 )