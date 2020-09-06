錦雯日前才到綠島打工換宿1個月，日前她錄TVBS《女人我最大》受訪，透過潛水身心靈得到釋放，6日她又啟程到綠島潛水，錦雯透露因疫情關係，夫妻倆相處時間變多，「發現我們不能常相處的時候，我只好去綠島，覺得還是有距離比較美」，老公則留在台灣悠閒生活。

潛水之所以需要2人，是因為水裡要靠二級頭呼吸，潛太久或太深會忘記空氣的殘壓量，錦雯說「潛伴會發現你的不對勁，最後一口氣是潛伴給你的，能一起潛水的，就是你的生死之交，所以我老公不是我的生死之交」。

錦雯日前上《女人我最大》受訪。(TVBS提供)

錦雯嘆因疫情改變了很多想法跟生活型態，導遊老公從今年3月因無法帶團至今0收入，老公同行導遊友人已找打工攢錢，儘管夫妻務獨立，「但這樣對一個男人來講也不是很好吧」。最近她追完陸劇《30而已》，體悟頗深，「離婚只需要而已的勇氣」，她說「那時也覺得嫁給我老公很好，他那時候錢都給我」，原來10年前她帶老公去算命，算命師對錦雯老公說，「你老婆會把你錢花光」，從此這句話烙在老公心裡，錦雯再也不能從老公身上拿到任何一毛錢，她無奈說，「我都把錢繳房貸沒花掉」。

(中時 )