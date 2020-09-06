美中關係跌至冰點，外界形容為「自由落體」，許多專家更認為全球將面對新冷戰」局勢。在美國嚴厲查處大陸學術研究人員竊取美方技術的政策下，正在美國留學的大陸學生成為第二波受到打擊的對象，他們在從美國出境時遇到了前所未有、猶如防範間諜似的嚴格盤查，讓許多陸生感嘆：「新冷戰已經開始了，今年誰當選總統都不會改變。」

據《英國廣播公司》(BBC)報導，隨著美國在經濟間諜問題上加緊對大陸公民的審查，嚴查凖備離美的大陸學生成為華盛頓打擊科技盜竊的最新手段。許多大陸留美學生、研究員指稱在近期凖備離開美國時，在各地機場遭到執法人員盤問，甚至電腦、手機與其他電子設備被扣留長達數周。FBI回應媒體詢問時重申雷伊的講話說，「這不是針對中國人，也不是華裔美國人，當提及來自中國的威脅時，指的是中國政府與中國共產黨。」

一位在美的大陸訪問學者張凱斯(化名)形容，他經歷的機場盤查「純粹是騷擾」，「如果真要偷竊的話，從雲端發過去就好了。」大陸外交部也譴責華盛頓「以莫須有的罪名，動用司法力量」，對留學生進行「滋擾盤查」，甚至「捏造罪名」進行抓捕與起訴。

美方近期確實以竊取敏感科技機密的罪名查處了數名來自大陸的訪問學者，其中包括34歲的維吉尼亞大學的大陸訪問學者胡海舟（Haizhou Hu，音譯），與造成休士頓領事館關閉的唐娟與另一名研究員雷關（Guan Lei，音譯）。

美國約有36萬大陸留學生，美國司法部國家安全事務助理部長約翰．德默斯（John Demers）近日表示，這類機場篩查是「有針對性的」，篩查標準是根據他們在大陸學校及其學習領域，例如來自與解放軍有關聯的大陸高校、研究先進科技的大陸研究員，更容易被選中。而從已公布的案件來看，大多是碩士、博士學生或教員，研究領域多為理工科。

報導指出，大陸研究人員在美國訪學期間，官方的留學基金委員會提供每月1900美元的津貼，研究人員每6個月要向留學基金委員會上交學習報告，報告上會有導師的簽名。上周美國北德州大學宣佈終止與15名大陸訪問學者合作的項目，因為他們都接受了大陸國家留學基金委資助。美國學者分析稱，無論2020年美國總統大選的結果如何，在美國學習科技的大陸籍人士，尤其是接受大陸政府資助的人，將面臨更嚴格的審視。

張凱斯說，許多學者可能因此而不願再去美國，以免人身安全受到傷害，基於美中關係未來發展令人憂慮，他甚至勸說別的留美學者回大陸發展。「「新冷戰已經開始了」，「無論誰當美國的領導人，都不太可能回頭了。」

(中時新聞網)