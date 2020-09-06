前高雄市長韓國瑜和韓團隊聚餐。(翻攝曹桓榮臉書)

前高雄市新聞局長王淺秋目前在中廣主持廣播節目，偶爾會在臉書發表對時事看法。前高雄市民政局長曹桓榮貼出一組前高雄市長韓國瑜和韓團隊聚餐照片，好久不見的王淺秋也來了，她面帶微笑站在韓國瑜的右後方。

曹桓榮在《桓榮。乎你繁榮》臉書粉專貼出韓團聚餐照片，並表示，共同走過500多個日子一起努力的兄弟姊妹，大家好久不見！開心。桓榮乎你繁榮，高雄加油。

網友表示，「再也找不到陣容如此堅強完整的市府團隊了。」、「夢幻團隊。」、「組成國家隊吧～」、「將來是國家團隊。」

其他網友也紛紛說，「因為韓市長認識好多優秀的局處長，謝謝你們，讓百姓知道做官原來也可以這樣，清廉勤政。」、「只有革命情感才能有如此燦爛的笑容。」、「看到韓市府團隊成員又聚一堂，真為你們開心！謝謝你們為高雄的努力～」、「每次看到團聚就覺得既開心感動，又眼眶濕濕。」、「心中有愛的一家人不會離開，會更團結更溫馨，這是人民所期待的...」。

(中時新聞網)