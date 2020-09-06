人總有困難處！房仲掏千元解外送員跪警僵局(影片源自中天新聞)

台北市一名外送員，5日下午大約2點多，在建國南路的人行道上騎車，遭後方經過的女警撞見，當場將他攔下，並開了一張600元的罰單，豈料這名外送員突然下跪並苦苦哀求，拜託女警不要開罰，這時一名霸氣路人直接掏1千元幫繳罰單，掀起網友熱議，而這名霸氣的神秘人身分也曝光了。

這名外送員因為違規，被女警抓包並開罰單，外送員情急下直接下跪，表示自己送便當已經遲到了，如果被開罰單，會做好幾天的白工，希望女警可以網開一面，而女警愛莫能助，尷尬回答「你不要只想到賺錢」，而外送員仍堅持不肯簽收罰單。

這時一名男子路過，見狀直接掏1千元，表示罰單應該是是600至900元，並 勸外送員不要再違規，要他「趕快去送便當」，同時從女警接過罰單交給外送員。至於這位好心男子，是在附近上班的房仲，當天買完便當，巧遇這起事件，擔心外送員、還有女警時間被耽誤，決定幫忙繳罰單解決僵局，身分曝光後，他希望低調做善事就好。

這名霸氣的陳姓男子，擔任房仲已經9年，業績、還有服務都為人樂道，工作地點還有他的人形立牌，可見工作能力相當出色，但陳姓房仲非常低調，不願意露面受訪，僅表示「人總有困難之處」，且外送員當下狀況似乎不好，很怕罰單成為壓倒他的稻草，雖然掏錢未必正確，但自己還有能力，幫助他人度過難關。

(中時新聞網)