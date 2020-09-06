國民黨財務拮据，自今年9月起經費斷炊，需靠黨主席江啟臣募款維持黨的基本營運，行管會主委邱大展下午在四中全會上表示，截至8月底，中央黨公職繳交率高達46.69％，金額破4千萬。

行管會主委邱大展下午報告去年度收支表示，今年初雖有入帳2.3億元的政黨補助金、1.6億元總統補助金，但扣除2017年至2019年積欠的2.7億元等支出，黨中央實際經費僅餘1.6億元，截至今年8月底用罄，預估從9月到年底的資金缺口約1.2億元。

有中央委員關切黨公職分攤金繳交率，呼籲在黨艱困之際，黨公職要以身作則，為黨分擔財務，打贏2022年地方選舉是首要目標。

邱大展聞言後回應，中央黨公職募款責任額，截止8月底，繳交率高達46.69％，中央委員收取率僅4.6％，即便繳交金額高但收取率低「沒有用」，因此，中央委員分攤金將從10萬元降至5萬元。

全代會今天也公布改委會改革方案，攸關財務穩健從開源、節流、公益等三方面著手，開源部分，除落實黨公職分攤金達成率在七成以上，也要逐年調漲黨費，明年黨費調整為300元。

節流方面，節省中央及地方黨部的人事與租金支出，預計至2022年共可樽節6700萬元，另外，堅持護憲、護法、不護產，清償債務、僅保留必要辦公處所，剩餘黨產全數捐做公益。

(中時 )